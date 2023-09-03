Суспільство

Шольц впав під час пробіжки і розбив обличчя

3 Вересня 2023 10:28
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц був змушений скасувати запланований на неділю, 3 вересня, виступ у федеральній землі Гессен через “невелику спортивну травму”, пише агентство dpa з посиланням на прес-секретаря уряду ФРН. За словами прес-секретаря, 65-річний політик впав під час пробіжки напередодні та забив обличчя. Однак його зустрічі наступного тижня залишаються чинними, пише DW.

Передбачалося, що в неділю Шольц приїде в місто Бад-Хомбург, що розташоване під Франкфуртом-на-Майні, для участі в передвиборчій кампанії Соціал-демократичної партії Німеччини.

Вибори у земельний парламент (ландтаг) Гессена відбудуться 8 жовтня. Основним кандидатом від соціал-демократів на них виступить міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, яка б хотіла стати прем’єр-міністром Гессена. Вона розпочне свою передвиборчу кампанію, як і планувалося, 3 вересня, підтвердило земельне об’єднання СДПН.

На недільних передвиборчих заходах також очікується присутність міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.


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