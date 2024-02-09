Шольц відреагував на інтерв’ю Путіна Карлсону: “Ми залишаємося твердо на боці України” 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував інтерв’ю президента РФ Володимира Путіна ексведучому американського телеканалу Fox News Такеру Карлсону. За його словами, Путін висміює те, що Росія насправді робить в Україні.

Про це Шольц написав у соцмережі Х (колишній Твіттер).

“Російський президент висміює те, що Росія насправді робить в Україні, і надає абсолютно абстрактне виправдання причин цієї війни. Для нас це робить все більш зрозумілим: ми залишаємося твердо на боці України”, — написав Шольц.