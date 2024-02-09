Політика

Шольц відреагував на інтерв’ю Путіна Карлсону: “Ми залишаємося твердо на боці України” 

9 Лютого 2024 22:06
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путін, шольц
Олаф Шольц / Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував інтерв’ю президента РФ Володимира Путіна ексведучому американського телеканалу Fox News Такеру Карлсону. За його словами, Путін висміює те, що Росія насправді робить в Україні.

Про це Шольц написав у соцмережі Х (колишній Твіттер).

“Російський президент висміює те, що Росія насправді робить в Україні, і надає абсолютно абстрактне виправдання причин цієї війни. Для нас це робить все більш зрозумілим: ми залишаємося твердо на боці України”, — написав Шольц.


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