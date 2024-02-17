Шольц ухилився від відповіді на запитання про постачання ракет Taurus Україні

На Мюнхенській конференції з безпеки у канцлера ФРН Олафа Шольца запитали, чому Німеччина, як і раніше, не постачає ракети Taurus Україні.

“Це питання дивне – ви знаєте, що Німеччина витрачає (на постачання зброї в Україну) більше за всіх у Європі”, – заявив канцлер, раніше зазначивши, що тільки минулого року Берлін надав Києву допомоги на 12 млрд євро.

“Важливо приймати правильні рішення в правильний момент. І ми робимо ці рішення”, – додав канцлер.

Навесні минулого року Україна зверталася до Німеччини з офіційним запитом, у якому просила надати їй крилаті ракети Taurus. Уряд Німеччини відмовлявся робити це, побоюючись ескалації конфлікту.