Політика

Шольц публічно закликав Путіна закінчити війну і вивести усі війська із України

19 Листопада 2022 20:27
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німеччина

Шольц вважає виведення військ із України кроком до переговорів, без цього вони не можуть розпочатися.

Про це пише німецьке видання Spiegel.

Канцлер Олаф Шольц закликав Володимира Путіна вивести російські війська з України.

 «Закінчіть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир, який не може бути продиктованим Росією миром щодо України», — сказав Шольц на державній партійній конференції СДПН у Баден-Вюртемберзі у Фрідріхсгафені.

Німецький політик наголосив, що Росія, яка на напала на сусідню країну, не може диктувати відновлення миру у світі. 

“Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир, який не може бути продиктований Росією щодо України. Ніхто не має права забирати собі чужу територію”, — звернувся канцлер Німеччини.

Жодна країна – це сусідський двір. «Нікому не дозволено привласнювати чужу територію». Політик СДПН зазначив, що Росія опинилася в ізоляції на саміті G20.


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