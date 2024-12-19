Шольц провів телефонну розмову з Трампом: говорили про мир в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє сайт уряду Німеччини.
Темою обговорення стали безпекові виклики в Європі, зокрема війна Росії проти України.
Обидва лідери погодилися, що конфлікт триває надто довго, і підкреслили важливість пошуку шляху до чесного, справедливого та сталого миру.
Шольц підтвердив готовність Німеччини підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно для досягнення стабільності та безпеки в регіоні.