Шольц оголосить про нові поставки зброї Україні на 650 млн євро

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який у понеділок, 2 грудня, прибув до Києва, заявив про новий пакет військової допомоги для України вартістю 650 мільйонів євро.

Про це пише n-tv.

Під час свого візиту Шольц наголосив на підтримці України та підкреслив, що Німеччина залишається її “найсильнішим партнером у Європі”.

“Україна вже понад 1000 днів героїчно протистоїть безжальній російській агресії,” – зазначив канцлер.

Він також оголосив, що в грудні Україна отримає додаткове оборонне обладнання на 650 мільйонів євро.

“Україна може розраховувати на Німеччину. Ми виконуємо обіцяне і обіцяємо тільки те, що здатні виконати,” – підкреслив Шольц.