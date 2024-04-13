Політика

Шольц не очікує швидкого завершення загарбницької війни проти України

13 Квітня 2024 09:59
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц у бесіді з Tageszeitung у канцелярії в четвер, 11 квітня / Фото Tageszeitung

Канцлер ФРН Олаф Шольц очікує тривалої війни в Україні. “Нам доведеться ще довго постачати Україні озброєння і боєприпаси”, – заявив він в інтерв’ю Tageszeitung.

Шольц не вважає доцільними прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним наразі. “Такі переговори розумні, якщо є відчуття, що вони можуть щось дати. Але те, як Росія зараз веде війну, свідчить про протилежне. Переговори стануть доцільними тоді, коли Росія усвідомить, що диктату миру не буде, а Путін зрозуміє, що він має припинити війну і вивести війська”, – пояснив німецький канцлер.

Олаф Шольц нагадав, що в минулому він уже вів переговори з Путіним, що викликало і критичні дорікання, і не виключив перемовин із російським лідером у майбутньому. За словами Шольца, востаннє він розмовляв із Путіним у грудні 2022 року.

Шольц із розумінням поставився до побоювань багатьох жителів Німеччини з приводу подальшої ескалації війни і виступив на підтримку курсу, “що поєднує в собі тверду підтримку України з політикою, яка запобігає ескалації, що призведе до війни між Росією і НАТО”. Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, знову запевнив він.

У зв’язку із запланованим на середину червня мирним самітом щодо України у Швейцарії Шольц висловив сподівання на те, що в цьому форумі візьмуть участь і такі дружні до Росії держави, як Китай, Бразилія та ПАР.

За словами канцлера, тепер важливо організувати саміт таким чином, щоб забезпечити участь у ньому “широку участь” з усього світу. Він також зазначив, що в одній із підготовчих зустрічей на рівні консультантів брав участь і Китай.


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