Шокуюча хвиля жорстоких вбивств сколихнула Україну: три жінки стали жертвами насильства

У серії моторошних злочинів, що прокотилися Україною, три жінки загинули від рук чоловіків у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях, повідомляє Департамент карного розшуку Нацполіції. Поліція затримала підозрюваних, але трагедії шокують своєю жорстокістю.

Кривавий напад у селі на Дніпропетровщині

У тихому селі оперативники карного розшуку виявили закривавлене тіло 66-річної пенсіонерки. З’ясувалося, що 27-річний місцевий житель, перебуваючи напідпитку, накинувся на жінку через “раптову неприязнь”. Спочатку він нещадно бив жертву, а потім добив її ножем. Зловмисника затримано, йому загрожує суворе покарання.

Фатальна бійка у Харкові

У Харкові 39-річний чоловік став винуватцем смерті своєї знайомої. Під час візиту між ними спалахнув конфлікт, який переріс у бійку. Зловмисник завдав жінці таких травм, що вона не вижила. Поліція оперативно затримала підозрюваного, але життя жертви вже не повернути.

Вибух гранати у Запоріжжі

Найтрагічніший випадок стався у запорізькій багатоповерхівці, де сварка між 31-річною жінкою та її 35-річним співмешканцем закінчилася вибухом. Чоловік, розлючений суперечкою, висмикнув чеку з гранати та вклав її в руки жертви, коли та вже виходила з квартири. Жінка загинула на місці, а винуватець утік. Проте оперативники карного розшуку вистежили та затримали його.

Ці трагедії вкотре нагадують про проблему насильства в суспільстві. Поліція продовжує розслідування, а громада вимагає справедливості.