Шойгу заявив про готовність РФ до переговорів з Україною

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія готова до політичних дискусій щодо “постконфліктного врегулювання щодо України” та “подальшого співіснування із Заходом”.

Про це повідомляє Міноборони РФ, російський РБК з посиланням на заяву Шойгу на Пекінському Сяншаньському форумі

“На випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах – як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого співіснування із Заходом загалом”.

Він цинічно закликав “об’єднати зусилля всіх зацікавлених країн”, щоб сформувати “справедливий, багатополярний світопорядок і оновити архітектуру міжнародної безпеки”.