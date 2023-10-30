Політика

Шойгу заявив про готовність РФ до переговорів з Україною

30 Жовтня 2023 15:47
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шойгу, переговори

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія готова до політичних дискусій щодо “постконфліктного врегулювання щодо України” та “подальшого співіснування із Заходом”.

Про це повідомляє Міноборони РФ, російський РБК з посиланням на заяву Шойгу на Пекінському Сяншаньському форумі

“На випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах – як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого співіснування із Заходом загалом”.

Він цинічно закликав “об’єднати зусилля всіх зацікавлених країн”, щоб сформувати “справедливий, багатополярний світопорядок і оновити архітектуру міжнародної безпеки”.


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