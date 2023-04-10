Шойгу терміново прибув до Мінська

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до Мінська на переговори з Олександром Лукашенком.

Лукашенко заявив, що Мінську потрібні гарантії захисту з боку Росії як власної території у разі зовнішньої агресії:

«[Путін] каже, нам треба проревізувати всі наші договори та угоди – Білорусі та Росії, – подивитися, який нормативний правовий акт міждержавного характеру треба прийняти зараз, щоб забезпечити повну безпеку Білорусі.

Загалом це звучало на переговорах з Путіним так, що у разі агресії проти Білорусі Російська Федерація захищає Білорусь як власну територію. Ось такі нам потрібні гарантії безпеки», – заявив диктатор.