Політика

Шойгу терміново прибув до Мінська

10 Квітня 2023 12:45
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шойгу, лукашенко

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до Мінська на переговори з Олександром Лукашенком.

Лукашенко заявив, що Мінську потрібні гарантії захисту з боку Росії як власної території у разі зовнішньої агресії:

«[Путін] каже, нам треба проревізувати всі наші договори та угоди – Білорусі та Росії, – подивитися, який нормативний правовий акт міждержавного характеру треба прийняти зараз, щоб забезпечити повну безпеку Білорусі.

Загалом це звучало на переговорах з Путіним так, що у разі агресії проти Білорусі Російська Федерація захищає Білорусь як власну територію. Ось такі нам потрібні гарантії безпеки», – заявив диктатор.


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