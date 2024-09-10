Шмигаль заявив, що зиму 2024-2025 Україна планує пройти на газі власного видобутку

Прем’єр-міністр України заявив, що Україна планує пройти цю зиму на газі власного видобутку, без залучення допомоги від партнерів.

Про це він повідомив на пресконференції 10 вересня, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За словами Шмигаля, за сім місяців 2024 року група Нафтогаз видобула 8,6 млрд кубічних метрів газу, що на понад 7% більше ніж минулого року.

“Цю зиму також плануємо пройти на газі власного видобутку, що важливо. Минулу ми пройшли власними силами, без залучення допомоги від наших партнерів, без купівлі додаткового газу ззовні”, – сказав прем’єр.

Водночас він зазначив, що енергетична стійкість залишається одним з найбільших викликів наразі. Прем’єр розповів, що Україна вже успішно пройшла три опалюваних сезони, а ця зима “буде не менш важко і, можливо, найважчою”.

“Ми постійно працюємо з партнерами, веземо різне обладнання з усього світу. Децентралізуємо нашу енергетику, але також відновлюємо ті потужності, які підлягають відновленню, які можна відновити”, – повідомив Шмигаль.

Він нагадав, що уряд запустив програми для громадян, бізнесу та ОСББ для відновлення енергетики. Йдеться, зокрема про пільгові кредити та гранти. Крім того, в України запровадили певні податкові пільги для завезення енергетичного обладнання.