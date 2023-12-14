Шмигаль заявив, що Україна готова пройти шлях до ЄС максимально швидко 

Україна готова пройти шлях до вступу у Європейський Союз максимально швидко.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у Фейсбуці.

«Історія твориться на наших очах. Лідери ЄС ухвалили рішення розпочати перемовини з Україною про наш вступ до ЄС. Цим рішенням Євросоюз також високо оцінив реформи, які ми зробили за останні роки, і виконання всіх рекомендацій Єврокомісії», – зазначив прем’єр.За словами Шмигаля, попереду лежить непростий шлях. «Ми єдині та готові пройти його максимально швидко. Україна буде членом ЄС», – наголосив глава уряду.