Політика

Шмигаль заявив, що Україна готова пройти шлях до ЄС максимально швидко 

14 Грудня 2023 21:15
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україна, Шмигаль, єс

Україна готова пройти шлях до вступу у Європейський Союз максимально швидко.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у Фейсбуці.

«Історія твориться на наших очах. Лідери ЄС ухвалили рішення розпочати перемовини з Україною про наш вступ до ЄС. Цим рішенням Євросоюз також високо оцінив реформи, які ми зробили за останні роки, і виконання всіх рекомендацій Єврокомісії», – зазначив прем’єр.За словами Шмигаля, попереду лежить непростий шлях. «Ми єдині та готові пройти його максимально швидко. Україна буде членом ЄС», – наголосив глава уряду.


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