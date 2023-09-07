Шмигаль та Блінкен відвідали енергетичний об’єкт України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і державний секретар США Ентоні Блінкен спільно відвідали один з українських енергетичних об’єктів та ознайомилися з ходом підготовки до опалювального сезону та роботами щодо захисту інфраструктури.

Про це очільник Кабміну написав у Телеграмі.

«Спільно з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном відвідали один з енергетичних об’єктів. Ознайомилися з ходом підготовки до опалювального сезону та роботами щодо захисту інфраструктури. Це одне з ключових завдань, які стоять перед усіма відповідальними відомствами», – заявив Шмигаль.

За словами очільника українського уряду, так само важливо розбудувати енергосистему за рахунок відновлювальних джерел енергії.

Також він обговорив із Блінкеном можливість співпраці з американськими компаніями.

«Представили конкретні проєкти для інвестування та спільної імплементації. Працюємо над відновленням й розвитком станцій, які постраждали від російських обстрілів. США — серед лідерів у координації енергетичної допомоги Україні у форматі G7+. Готуємось разом до складного зимового періоду», – зазначив глава Кабміну.

Окремо Шмигаль подякував енергетикам за стійкість та професійність.