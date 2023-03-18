Суспільство

Шмигаль розповів, хто очолить Міносвіти

18 Березня 2023 17:43
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Шмигаль, міністерство

Міністром освіти планується призначити Оксена Лісового, а міністром стратегічних галузей промисловості – Олександра Камишіна.

Про це розповів прем’єр Денис Шмигаль у Telegram.

“Сьогодні на засіданні фракції політичної партії “Слуга народу” обговорили кадрові зміни в уряді, які плануються на наступний тиждень:

  • Звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета
  • Призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового
  • Звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна
  • Призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна”, – йдеться в повідомленні.

Шмигаль також повідомив, що віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що у парламенті зареєстровані заяви про відставку Шкарлета і Рябікіна, а також Федорова.


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