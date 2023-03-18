Шмигаль розповів, хто очолить Міносвіти

Міністром освіти планується призначити Оксена Лісового, а міністром стратегічних галузей промисловості – Олександра Камишіна.

Про це розповів прем’єр Денис Шмигаль у Telegram.

“Сьогодні на засіданні фракції політичної партії “Слуга народу” обговорили кадрові зміни в уряді, які плануються на наступний тиждень:

Звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета

Призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового

Звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна

Призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна”, – йдеться в повідомленні.

Шмигаль також повідомив, що віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що у парламенті зареєстровані заяви про відставку Шкарлета і Рябікіна, а також Федорова.