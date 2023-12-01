Шмигаль повідомив, що пенсії в листопаді профінансовані на 100% 

Пенсії в листопаді були профінансовані на 100%, затримок немає.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

«Виплачено 57,8 млрд грн. Жодних затримок немає. Продовжуємо програму щомісячних доплат за віком. Пенсіонери, яким виповнилося 80+ років, отримають щомісячну доплату до пенсії у розмірі 570 грн. Пенсіонери віком 75-80 років – 456 грн, пенсіонери віком 70-75 років – 300 грн щомісяця», – сказав Шмигаль.

Він також додав, що держава разом з ЮНІСЕФ продовжує програму підтримки для малозабезпечених багатодітних сімей у восьми прифронтових районах. Такі родини зможуть протягом трьох місяців отримувати по 3600 грн на дорослого та 6600 грн на дитину.