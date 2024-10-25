Політика

Шмигаль повідомив про затвердження плану протидії корупції у МСЕК
25 Жовтня 2024 14:30
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корупція, Шмигаль
Денис Шмигаль / КМУ

Уряд затвердив план щодо протидії корупції у МСЕК.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зокрема план уряду передбачає:

  • Медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.
  • Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки.
  • У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.
  • Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів.
  • МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на Уряд законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.

Шмигаль заявив, що у цьому плані “дуже чітко” прописані строки і відповідальні за його виконання.


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