Шмигаль повідомив про затвердження плану протидії корупції у МСЕК

Уряд затвердив план щодо протидії корупції у МСЕК.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Зокрема план уряду передбачає:
- Медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.
- Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки.
- У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.
- Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів.
- МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на Уряд законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.
Шмигаль заявив, що у цьому плані “дуже чітко” прописані строки і відповідальні за його виконання.