Шмигаль назвав кількість заброньованих від мобілізації осіб

Станом на сьогодні в Україні заброньовано від мобілізації близько 950 тисяч людей. Ця кількість не впливає на мобілізаційні процеси, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

“На даний момент заброньовано між 900-950 тисяч осіб. Це прийнятна цифра, яка залишається стабільною вже тривалий час і не заважає мобілізації, необхідній Генштабу та Міноборони,” — заявив Шмигаль.

Крім того, прем’єр повідомив, що Кабінет міністрів планує додатково бронювати ремонтні бригади операторів газорозподільних мереж понад встановлену норму.

“У нас газовики заброньовані. Внесено відповідне рішення, сьогодні уряд окремо понад норму забронює ремонтні бригади облгазів”, – сказав прем’єр.