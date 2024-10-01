Шмигаль: кожен другий боєприпас на фронті – український 

Більша частина боєприпасів, які використовуються на фронті – українські, а виробництво вітчизняної зброї у 2023 році зросло втричі.

Про це прем’єр України Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

“Щодня працюємо з партнерами щодо збільшення постачань зброї та посилюємо розвиток власного оборонно-промислового комплексу. У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі. Кожен другий боєприпас у зоні бойових дій – український”.

Також, продовжується реалізація української ракетної програми, країна виходить на значні обсяги виробництва артилерійських систем і броньованої техніки.

“Налагоджуємо спільні виробництва з партнерами, а також залучаємо кошти партнерів щодо купівлі української зброї для України. Кожен вчасно відправлений на фронт снаряд, кожен дрон, кожна одиниця артилерії – це зростання сили та могутності наших воїнів, збереження їх життів”.