Кримінал

Шість регіонів РФ зазнали атак із повітря

17 Березня 2024 09:04
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росія, ппо
Пожежа на території НПЗ у Слов'янську-на-Кубані / Фото Baza

У ніч на неділю низка російських регіонів зазнала атак БПЛА.

Москва. За даними мера Москви Сергія Собяніна, сили ППО збили два безпілотники в Домодєдово, а також по одному в Раменському і Ступинському міських округах. Постраждалих немає;

Краснодарський край. Близько третьої ранку безпілотники атакували НПЗ у Слов’янську-на-Кубані, внаслідок чого почалася пожежа. В оперштабі повідомили про одного загиблого під час атаки, попередня причина смерті – серцевий напад. Постраждалих унаслідок пожежі немає;

Бєлгородська область. Чотири безпілотники скинули вибухові пристрої на селище Октябрське в Бєлгородському районі, розповів губернатор В’ячеслав Гладков. Унаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження на лініях електро- і газопостачання;

Ростовська область. За даними губернатора Василя Голубєва, підрозділи ППО відбили сьогодні вночі атаку безпілотного літального апарату літакового типу на підльоті до Каменська. Наслідки на землі уточнюються;

Калузька область. Засоби ППО збили три дрони літакового типу, які намагалися атакувати інфраструктурні об’єкти в Кіровському районі, заявив губернатор Владислав Шапша. Крім того, за його даними, вранці в неділю на околиці Калуги силами ППО було знищено ще один дрон, жертв і руйнувань немає. На місці працює оперативна група;

Ярославська область. Губернатор Михайло Євраєв повідомив про чотири збиті безпілотники. За його словами, на місці падіння літальних апаратів руйнувань і постраждалих немає.


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