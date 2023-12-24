Політика

Шість країн ЄС не підтримали гарантії безпеки для України

24 Грудня 2023 10:24
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україна, нато

Офіс президента України повідомив, що шість країн Євросоюзу досі не приєдналися до декларації щодо гарантій безпеки для України. Це Австрія, Угорщина, Мальта, Польща, Словаччина та Хорватія.

“Я думаю, що всі ці держави мають політичну волю стати сторонами декларації”, – сказав заступник голови офісу президента Андрій Сибіга.

Декларація про гарантії безпеки для України була ухвалена у липні на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Документ передбачає співпрацю у оборонній сфері. За даними ЗМІ, Британія стане першою країною, яка підпише угоди про гарантії безпеки на двосторонній основі.

Глава канцелярії президента Андрій Єрмак раніше провів нараду про гарантії безпеки з представниками 32 країн та Євросоюзу. Участь у заході взяли США, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія, Албанія, Бельгія, Люксембург, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Кіпр, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Північна Македонія, Порту , Румунія, Словенія, Фінляндія, Чехія, Чорногорія, Швеція, Польща, Словаччина, Туреччина та ЄС.

Словаччина та Угорщина відкрито виступають проти військової допомоги Україні.


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