Щонайменше п’ятеро українців загинули у ДТП поблизу Венеції

3 жовтня близько 20:00 у Венеції автобус з’їхав з естакади, пробив огорожу й упав поблизу залізничної станції із висоти 10 м та загорівся. Серед щонайменше 21 загиблого внаслідок жахливої ДТП – п’ятеро українців.

Про це повідомляє видання Repubblica.

Під час падіння автобус торкнувся ліній електропередач. Транспортний засіб працював на метані, тому загорівся відразу після удару.

Префект Венеції Мікеле Ді Барі повідомив, що в аварії, яка сталася в Местре, передмісті Венеції, загинула 21 людина, вижило 15 осіб.

Як пишуть італійські ЗМІ, серед вже ідентифікованих постраждалих в аварії автобуса в Местре п’ятеро громадян України, німець і водій транспортного засобу – італієць.

Крім українців, в автобусі були також громадяни Німеччини, Франції.