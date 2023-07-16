Щонайменше четверо людей постраждали внаслідок ракетного удару по Харкову

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив раніше оприлюднену інформацію, що окупанти завдали ударів по Основ’янському району Харкова.

“За попередніми даними, є 4 постраждалих”, – повідомив він.

За його словами, на місці влучання виникла пожежа. Служби працюють над ліквідацією наслідків.

Як повідомлялося, Харків вдруге за сьогоднішню добу зазнав ракетного удару з боку Росії: вночі росіяни завдали ракетного удару по Шевченківському району міста – постраждав стадіон, дорожнє покриття, автотранспорт та вікна будинків.