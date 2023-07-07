Щоб вступити в НАТО, Україна має відповідати певним вимогам – Білий дім 

Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що для вступу в НАТО Україна має відповідати певним вимогам.

Про це пише Голос Америки.

Водночас Кірбі наголосив, що США вірять у політику “відкритих дверей” НАТО.

“Звичайно ж, ми віримо у політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що задля того щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам, і що має бути серйозна дискусія між цією країною та Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес”, – зазначив він.

На думку Кірбі, зараз не йдеться про те, щоб Україна залишилася “у сірій зоні” між НАТО і Росією, навпаки – всі дії союзників свідчать про те, що вони є повністю на стороні України у її справедливій боротьбі проти російської агресії.

“Думаю, що повідомлення, передане пану Путіну гучне і чітке – не тільки Сполучені Штати, не тільки Захід, а й цілий світ продовжать підтримувати Україну”, – додав він.