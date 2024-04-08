Політика

Щоб подолати дефіцит лікарів Росія набирає їх з африканських країн – розвідка Великої Британії

8 Квітня 2024 15:40
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Британська розвідка
Медичний працівник у тубдіспансері / Фото Getty Images

3 квітня 2024 року голова Державної Думи Росії заявив, що в країні не вистачає 30 000 лікарів, а в районних лікарнях не вистачає приблизно 50 відсотків. На це зверннули увагу аналітики британської розвідки.

“Це більше, ніж 26 500 лікарів у листопаді 2023 року”, – підкреслюється у щоденій доповіді відомства.

Нинішній дефіцит пояснюється тим, що деякі медичні працівники працюють у приватному секторі, а інші виїхали з країни.

Враховуючи мобілізацію у вересні 2022 року, лікарів чітко попередили, щоб вони не залишали країну. Тим не менш, до 2 відсотків російських лікарів і медичних працівників виїхали з Росії, щоб уникнути призову.

“Зростання попиту на роботу з боку меншої кількості лікарів сприяло деякі з подальших скорочень. За оцінкою від січня 2024 року, за попередні 15 місяців кількість лікарів скоротилася на 7 500 осіб, що пояснюється довгим робочим днем і низькою заробітною платою. За даними Центру аналізу європейської політики, для подолання цього дефіциту Росія набирає лікарів з африканських країн, які не мають жодних підтверджень кваліфікації, окрім самозасвідчувальної декларації”, – повідомили у розвідці.

Значні ресурсні та фінансові витрати на підтримку війни Росії в Україні негативно впливають на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Кількість медичних працівників у Росії продовжуватиме скорочуватися протягом 2024 року. “Залучення медичного персоналу ззовні з обмеженою перевіркою кваліфікації створює потенціал для погіршення якості надання медичної допомоги”, – підбивають підсумок у розвідці Великої Британії.


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