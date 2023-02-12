Суспільство

Щоб атакувати Україну дронами окупанти залучили іноземних найманців

12 Лютого 2023 15:15
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дрони

Розвідники оприлюднили чергове перехоплення розмов окупантів під час масованої атаки української території дронами-камікадзе 10 лютого. Це короткий діалог двох операторів «Shahed», які уточнюють координати цілі.

При цьому, співрозмовники спілкуються діалектом курдської мови з вкрапленням слів на фарсі. Тобто, командування окупаційних військ залучає до атак по території України не тільки іранських інструкторів, які навчають росіян використанню дронів. Це перехоплення може свідчити проте, що на боці рашистів також воюють курдські найманці, які мають досвід бойового використання «Shahed».

Під час проведення своїх операцій в Сирії російські війська вже залучали збройні загони, які складались з курдських та афганських найманців.


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