Політика

Що відомо про заплановану розмову Трампа й Путіна: у Білому домі назвали одну з тем
17 Березня 2025 22:00
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Дональд Трамп / Фото: The Associated Press
Дональд Трамп / Фото: The Associated Press

Під час запланованої на вівторок, 18 березня, розмови з російським диктатором Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп торкнеться питання електростанції на кордоні України та Росії. Ймовірно, йдеться про Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг прессекретарки Білого дому Каролін Лівітт.

У відповідь на питання, чи не будуть Трамп і Путін під час майбутньої розмови обговорювати питання Запорізької АЕС в Україні, прессекретарка Білого дому відповіла, що завтра президент США обговорить із Путіним “електростанцію на кордоні України та Росії”.

Проте немає жодних подробиць про те, яку саме електростанцію вона мала на увазі. Ймовірна, мова йшла саме про окуповану росіянами Запорізьку АЕС, яка є найбільшою атомною станцією в Європі.

Відомо, що Дональд Трамп та Володимир Путін планують телефонну розмову на вівторок, 18 березня. Очікується, що обговорюватимуться пропозиції США щодо встановлення 30-денного перемир’я в Україні.


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