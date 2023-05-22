Кримінал

Що відомо про ситуацію у Білгородській області

22 Травня 2023 12:45
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білгород

За непідтвердженими даними, триває бій біля контрольно-пропускного пункту «Грайворон» у Білгородській області. Український паблік «Скринька-Пандори» публікує відео із танком, який нібито заїхав на територію КПП з боку України.

Достовірність відео встановити поки не вдалося.

Губернатор Гладков у своєму телеграм-каналі повідомив, що стався обстріл Грайворонського міського округу.

«Обійшлося без потерпілих мирних мешканців. Спрацювала наша система ППО. Частина ракети впала на город приватного житлового домоволодіння у селі Антонівка. Вибухотехніки та оперативні служби на місці приступають до знешкодження», — йдеться у повідомленні.

У селі Гора-Подол спалахнув склад сіна біля місцевого фермерського господарства.

У селі Замостя пошкоджено паркан приватного житлового домоволодіння.


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