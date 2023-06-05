Що покажуть на Apple WWDC 2023

Сьогодні Apple проведе щорічну конференцію Worldwide Developers Conference (WWDC). На ній компанія розповість про нові розробки і досягнення. Цього року очікується, що Apple представить свою першу гарнітуру змішаної реальності, пише Liga.

Але це не все. Згідно з чутками, на WWDC 2023 можуть представити масштабне оновлення WatchOS, iOS та MacOS, а також – оновлену лінійку MacBook.

Технологічний гігант роками купував стартапи, що займаються розробкою гарнітур, а Тім Кук ніколи не соромився свого інтересу до доповненої та віртуальної реальності. Логотип заходу Apple навіть натякає на лінзу.

Якщо чутки правдиві, окремий пристрій Apple (можливо, під назвою Reality Pro) може бути потужнішим за Meta Quest Pro та багато інших гарнітур високого класу. Він може запропонувати роздільну здатність 4K на кожне око, з щонайменше шістьма камерами, що забезпечують огляд зовнішнього світу, а також повне відстеження рухів тіла. Вона також може використовувати чіп M2, який перевершує мобільні процесори, які ви зазвичай бачите в автономних гарнітурах. Очікується, що вона потребуватиме зовнішнього акумулятора і працюватиме лише дві години від одного заряду, але водночас буде відносно легкою і тонкою.

Окремої уваги заслуговує програмне забезпечення. Гарнітура Apple, ймовірно, працюватиме на новій платформі (можливо, під назвою xrOS), розробленій з урахуванням змішаної реальності. Очікується, що компанія відмовиться від контролерів, на користь жестів рук, розпізнавання погляду і голосових команд Siri для навігації по інтерфейсу. Користувач зможе перемикатися між AR і VR, а також набирати текст у повітрі.

Можна буде навіть здійснювати відеодзвінки FaceTime з аватарами в повний зріст або створювати прості програми за допомогою Siri. Існує ще багато розважальних можливостей, включно з медитаціями, тренуваннями, переглядом відео з ефектом присутності та ігри.

Очікується, що гарнітура від Apple не з’явиться у продажу до кінця року. Ходять чутки, що перша модель коштуватиме близько $3000. Більш доступний варіант нібито зараз у розробці, але перший продукт може бути орієнтований безпосередньо на розробників, професіоналів і ранніх послідовників.

Чутки та журнали розробників свідчать про те, що Apple перебуває на порозі запуску 15-дюймового MacBook Air, який зробить портативні комп’ютери з великим екраном доступними для більшої кількості людей.

15-дюймова версія продовжуватиме використовувати варіант чипа M2 і може комплектуватися 8 ГБ оперативної пам’яті в базовій конфігурації. Дисплей з вищою роздільною здатністю, як у 14-дюймового MacBook Pro (хоча і без частоти оновлення 120 Гц), і не буде дивним, якщо більший корпус дозволить встановити більшу батарею.

Цього року найважливіше оновлення програмного забезпечення для iPhone та iPad від Apple може розширити вибір користувачів. iOS 17 і iPadOS 17 мають дозволити завантажувати застосунки поза межами App Store, щоб відповідати правилам конкуренції Європейського Союзу.

Бічне завантаження може бути не єдиною помітною особливістю. MacRumors стверджує, що в iOS 17 буде оновлений Центр управління. Ви також можете побачити застосунок для ведення щоденника життя в стилі Day One та відстеження настрою в застосунку “Здоров’я”. Також повідомлялося, що компанія розширить функціональність Dynamic Island в iPhone 14 Pro, додасть Картам новий інтерфейс екрану блокування і спростить роботу застосунків “Музика” і “Гаманець”.

За чутками, iPadOS 17 успадкує кастомізацію екрану блокування iOS 16 і матиме власний додаток “Здоров’я”, притаманний планшетам.

Доступність також може відігравати важливу роль. Нещодавно Apple презентувала низку функцій iOS, які роблять iPhone більш зручним для людей з обмеженими можливостями. Функція Assistive Access надає спрощений інтерфейс для людей з когнітивними проблемами, а функції Live Speech та Personal Voice дозволяють iOS озвучувати написаний текст під час дзвінків. Ви навіть можете налаштувати телефон так, щоб він озвучував текст і кнопки, які бачить на екрані.

Оновлення iOS та iPadOS зазвичай виходять у вересні або жовтні. Проте публічні бета-версії мають бути доступні значно раніше, і історично вони з’являлися протягом декількох тижнів.

Годинник Apple Watch може отримати найбільше оновлення програмного забезпечення в своїй історії. Марк Гурман з Bloomberg стверджує, що watchOS 10 отримає перероблені віджети, повертаючи елементи Glances з оригінальної ОС з елементами циферблату Siri. Очікується, що додатки нікуди не зникнуть, але їм може бути приділено менше уваги на користь швидкого перегляду інформації. Гурман припускає, що Apple може зробити інтерфейс спочатку необов’язковим, щоб допомогти користувачам адаптуватися до оновлення.

Про наступне велике оновлення платформи Mac відомо дуже мало, але можна з упевненістю припустити, що macOS 14 дебютує на WWDC. Оновлення комп’ютерної платформи Apple зазвичай передбачають деякі функції, запозичені з iOS. Оновлення, як правило, виходять у жовтні, а бета-версії стають доступними наприкінці весни або на початку літа.

Більшість інсайдерів та експертів стверджують, що Apple не буде показувати на конференції свою систему на чіпі M3. Але, якщо M3 дійсно з’явиться, то не буде нічого дивного в тому, що одночасно з Air з’являться й інші комп’ютери Mac. Гурман каже, що оновлений 13-дюймовий Air вже в роботі, а iMac на базі M3 може з’явитися у другій половині 2023 року.