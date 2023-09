Що означає передислокація російських сил до Роботіного

Росія, ймовірно, передислокувала сили з інших районів лінії фронту, щоб замінити «зношені» підрозділи навколо Роботіного у Запорізькій області, заявила розвідка Великобританії.

Ці передислокації, мабуть, обмежують здатність Росії проводити власні наступальні операції на інших ділянках лінії фронту. Передислокація також, найімовірніше, свідчить про тиск на російські оборонні лінії, особливо навколо Роботіного», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Британії.

У розвідці також зазначили, що підрозділи Збройних сил України просунулися до багаторівневої головної лінії російської оборони на схід від Роботино.

«Українські піхотні сили продовжують поступовий тактичний поступ до російських позицій і пригнічують російські сили в цьому районі. Українські сили також продовжували тиск на російські позиції на південь від Бахмута, маючи поступові досягнення між Клещіївкою та Андріївкою», – йдеться у повідомленні.

