Суспільство

Що буде з тими, хто не оновить дані до 16 липня
13 Липня 2024 11:43
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тцк
Черга під ТЦК у Львові / Скріншот з відео Радіо Свобода

В Україні 16 липня спливає термін, протягом якого військовозобов’язані мали оновити свої військово-облікові дані.

Якщо особа не оновить дані у встановлені терміни, на неї чекає штраф. Розмір штрафу для громадян варіюється від 17000 до 25000 гривень. Для офіційних осіб та організацій штрафи ще вище — від 34 000 до 59 500 гривень.

Проте трапляються випадки, коли громадяни навіть не знають, що до них застосували штрафні санкції. Крім того, аналогічне покарання чекає й на чоловіків, які проживають за кордоном.

Як військовозобов’язаному дізнатися про штраф від ТЦК — три способи:

  • Особисте прибуття до ТЦК та СП
  • Перевірка Реєстру виконавчих проваджень
  • Перевірка у застосунку “Дія”

У разі пропуску терміну ТЦК може попросити поліцію затримати порушника. Якщо поліція не впорається за 5 днів, військкомат надішле нову вимогу. У військовозобов’язаного буде ще 10 днів на відповідь, інакше можливе обмеження прав на використання транспортних засобів до виконання вимоги.

Неявка за кожною новою повісткою вважається новим порушенням. Обмежень щодо кількості можливих викликів за повісткою немає. ТЦК мають право висилати щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної. І щоразу людина сплачуватиме штраф.

Крім того, якщо загальна сума неоплачених штрафів сягне 160 000 гривень, розпочнеться арешт рахунків та майна порушника.


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