Що буде з тарифами на газ взимку? “Нафтогаз” назвав ціни

Ціни на газ цієї зими залишаться на тому ж рівні й складатимуть 7 гривень 96 копійок за кубометр для населення і 7 гривень 42 копійки – для підприємств теплокомуненерго. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

«Ціни не збільшуються як для населення, так і для підприємств теплокомуненерго. В цьому відношенні не треба перейматися цим питанням. Але якщо говорити про розвиток енергетичної системи України, модернізацію, кроки вперед, то маємо дбати про питання, які стосуються все ж таки ринку енергії та впровадження ринкових механізмів», – зазначив високопосадовець.

Нинішні ціни, за якими українці споживають газ, є нижчими за ринкові, зауважив керівник правління «Нафтогазу».

«Це означає, що навіть ті споживачі, які мають можливість і мали б сплачувати повну ціну, все ж таки продовжують сплачувати низьку, регульовану ціну. Це не дає можливості розвиватися системі, стимулювати енергоефективність і заощаджувати енергію, електроенергію та газ. Тому ми десь стоїмо на місці в цьому плані», – наголосив Чернишов.

За словами голови правління «Нафтогазу», тільки впровадження правил ринку допоможе розвивати в Україні енергоефективність, яка залишається на низькому рівні.

«Маємо стимулювати міста заощаджувати газ, використовувати сучасні технології. На жаль, сьогодні це не відбувається масово. Тому, якщо хочемо рухатися вперед і бути енергоефективною країною і вивільнити певний об’єм газу, – маємо запроваджувати ринок», – сказав голова правління «Нафтогазу».

Водночас, зауважив посадовець, слід подбати про вразливі верстви населення. До того ж обмеженням для таких новацій є війна, що триває.

«Це, безумовно, питання, яке має вирішуватися виключно при стабілізації ситуації, в першу чергу військової стабілізації. Тому я б зараз його не порушував, щоби нікого не лякати (…). Ми не можемо запроваджувати ринок до моменту, коли ми не подбали про кожного громадянина, до моменту, коли ми не захистили ті верстви населення, які цього потребують. Тільки тоді маємо можливість включати ці механізми», – резюмував Чернишов.