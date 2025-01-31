Суспільство

Ще один викладач університету Карпенка-Карого потрапив у скандал
31 Січня 2025 18:27
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Актор Юрій Висоцький / Кадр з відео
Актор Юрій Висоцький / Кадр з відео

Ще одного викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, актора Юрія Висоцького, звинувачують у неетичній поведінці та психологічному насильстві, передає “Суспільне”.

Про це повідомили колишні студенти його майстерні — Сергій Волосовець та Остап Вакулюк. Вони стверджують, що регулярно зазнавали психологічного тиску з боку викладача. Висоцький нібито постійно “викликав страх” — бути вигнаним з курсу чи отримати критику за виступ.

Через таку атмосферу деякі студенти почали втрачати бажання відвідувати заняття або взагалі займатися акторською майстерністю.

Додатково, за словами колишніх підопічних Висоцького, актор мав звичку вибирати одну чи кількох студенток, які мали сидіти поруч із ним під час представлення уривків чи етюдів. Під час оцінювання він, як стверджують студенти, міг “класти руки” на коліна дівчат або “міцно обіймати” їх.

Нещодавно стало відомо, що викладача університету Карпенка-Карого та режисера “Молодого театру” Андрія Білоуса відсторонили від роботи у виші. Його звинувачували в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток.


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