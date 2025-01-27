Суспільство

Викладача Київського університету Карпенка-Карого відсторонили після скандалу з домаганнями до студенток
27 Січня 2025 16:40
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Викладач Київського національного університету імені Карпенка-Карого Андрій Білоус / Фото: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого
Викладач Київського національного університету імені Карпенка-Карого Андрій Білоус / Фото: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого

У Київському національному університеті імені Карпенка-Карого відсторонили від роботи викладача та режисера “Молодого театру” Андрія Білоуса після звинувачень у сексуальних домаганнях до студенток.

Про це повідомила помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова під час зустрічі адміністрації університету зі студентами, передає hromadske.

Адміністрація університету також обіцяє вжити додаткових заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому. Зокрема, планується встановлення камер відеоспостереження та заборона спілкування студентів з викладачами поза межами групових чатів.

Викладачам буде запропоновано пройти курси підвищення кваліфікації, а також буде проведена роз’яснювальна робота з усіма учасниками освітнього процесу.

22 січня після звернень студенток та акторок, що стали жертвами домагань, університет розпочав службову перевірку, і Білоуса тимчасово відсторонили від роботи до завершення розслідування.

Студентка, яка поділилася інформацією через анонімне відео, заявила, що Білоус надсилав їй неприязні фотографії і робив непристойні запитання. Університет звернувся до поліції для розслідування ситуації.


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