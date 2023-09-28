Суспільство

Ще один відомий актор став амбасадором United24

28 Вересня 2023 19:34
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United24

Британський актор Марк Стронг став амбасадором платформи United24, підтримавши напрям «Освіта і наука», повідомляє Офіс президента.

Президент України Володимир Зеленський поговорив у відеорежимі із зіркою фільмів «Шерлок Голмс», «Кінгсмен», «Загадкове вбивство – 2», «Рок-н-рольник», «Гра в імітацію» і подякував йому за підтримку українських шкіл.

За словами Зеленського, наразі в Україні півтора мільйона дітей все ще навчаються дистанційно, і їм потрібно допомогти повернутися до класів. 

«Як батько двох синів, я усвідомлюю важливість якісної освіти та необхідність ходити до школи, спілкуватися з друзями, здобувати не лише знання, а й навички, необхідні для дорослого життя. Українські діти заслуговують на те, щоб отримувати все необхідне», – сказав Стронг.


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