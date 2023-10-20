Ще один облгаз Фірташа відтепер контролюється “Нафтогазом”

АТ “Волиньгаз”, яке працювало під брендом “Твій Газзбут” та входило до групи “облгазів Фірташа”, перейшло під контроль держави та увійшло в Групу “Нафтогаз”.

Про це повідомляється на сайті “Нафтогазу”.

Це 17-те обласне газорозподільне підприємство, що раніше належало Дмитру Фірташу, яке перейшло під контроль держави з початку року.

“Зміни були зумовлені необхідністю вирішення стратегічних енергетичних завдань, що стосуються надійного захисту критичних об’єктів, а також швидкого відновлення інфраструктури в разі ворожих атак”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тарифи на послуги розподілу та особові рахунки для мешканців області “поки що залишаються незмінними”.

“Про зміну реквізитів ми будемо інформувати додатково”, – зазначили в “Нафтогазі.

Волиньгаз забезпечує розподіл газу до бюджетних організацій та понад 250 тисяч осель області.