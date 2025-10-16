“Нафтогаз” закликав українців економити газ

Росія вшосте від початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України: десятки ракет, зокрема балістичних, і сотні «шахедів» поцілили по об’єктах Групи «Нафтогаз». Є поранені серед працівників і тимчасові зупинки критичних потужностей. Компанія просить споживачів за можливості економити газ.

У ніч на четвер противник завдав чергової комбінованої атаки по цивільних об’єктах, що забезпечують газом і теплом українців. За даними «Нафтогазу», четверо співробітників дістали поранення, зафіксовані руйнування одразу в кількох областях, частина критичної інфраструктури тимчасово виведена з роботи. Такі удари безпосередньо б’ють по обсягах власного видобутку, які компанія змушена частково компенсувати імпортом.

«Звертаюсь до всіх — за можливості споживайте газ економно. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення. Маємо сили впоратися і з цим. Дякую всім, хто допомагає», — заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Реклама