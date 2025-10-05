Росія атакувала газову інфраструктуру: пошкоджені об’єкти, що забезпечують українців теплом — Нафтогаз

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури України. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький у своєму дописі у Facebook.

За його словами, під удар потрапили цивільні об’єкти, які забезпечують постачання газу населенню під час опалювального сезону. Відомо про влучання та руйнування, фахівці компанії разом із рятувальниками працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки атак і оцінюючи масштаби пошкоджень.

«Жодного військового значення атаковані об'єкти не несуть. Ці маніакальні терористичні удари направлені лише на одне — позбавити українців газу, тепла та світла», — наголосив Корецький.

Він додав, що російські війська цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру, намагаючись зірвати опалювальний сезон і завдати удару по мирному населенню.

«Росія — країна-терорист», — підсумував очільник «Нафтогазу».