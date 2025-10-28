        Економіка

        Всьоме за жовтень росіяни атакували газову інфраструктуру “Нафтогазу”

        Віктор Алєксєєв
        28 Жовтня 2025 12:53
        Єдина мета цих ударів — лишити українців без газу та тепла / Фото з Facebook Сергій Корецький
        У ніч на 29 жовтня російські війська здійснили нову атаку по цивільній газовій інфраструктурі на Полтавщині. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

        За його словами, постраждалих немає, а на місці удару вже працюють фахівці, які оцінюють масштаби пошкоджень і розпочали відновлювальні роботи.

        «Це вже сьома цілеспрямована атака ворога на газову інфраструктуру з початку жовтня. Жодного військового значення атаковані росією об’єкти не мають. Єдина мета цих ударів — лишити українців без газу та тепла», — зазначив Корецький.

        Він подякував працівникам групи «Нафтогаз», які оперативно працюють над відновленням зруйнованих об’єктів.


