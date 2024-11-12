Кримінал

Ще один фанат Кремля піде під суд на Хмельниччині
12 Листопада 2024 14:40
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суд, хмельницький
Зловмисник / Хмельницька обласна прокуратура

У Хмельницькій області судитимуть 31-річного мешканця Донеччини за поширення пропагандистських фейків, виправдання злочинів РФ та заклики до насильства проти “бандерівців”.

Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

До суду передано обвинувальний акт щодо мешканця Донеччини, який, використовуючи медіа, виправдовував російську збройну агресію проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними прокуратури, чоловік після повномасштабного вторгнення переїхав до Хмельницького. Він активно виступав у Чат Рулетці та на YouTube, де поширював прокремлівські фейки. Зокрема, обвинувачений виправдовував злочини російських військ, включаючи ракетно-дронові удари по цивільних об’єктах, і стверджував, що атака по “Охматдиту” була нібито спрямована не на дітей, а на українських військових. Також він висловлював підтримку захопленню України та закликав до насильства проти “бандерівців”.

Прихильника Кремля було затримано правоохоронцями у Харкові, де він переховувався від слідства через ухилення від призову. Обвинувальний акт за цим фактом також розглядається в суді.

Обвинувачений наразі перебуває під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено у законному порядку та встановлено вироком суду.


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