Ще одна колона вагерівців прибула до Білорусі

У Білорусі близько 11-ї ранку 17 липня помітили ще одну велику колону найманців російської ПВК “Вагнер”, яка рухалася в напрямку наметового табору в селі Цель.

Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

“У напрямку Осиповичів і табору в с. Цель по трасі М5 від Бобруйська прямо зараз рухається ще одна велика колона найманців ПВК “Вагнер”.

У складі колони щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи Патріот, пікапи, буханки, будівельна техніка, автобуси, фури”.

Зазначається, що автівки рухаються зі встановленими прапорами РФ і з символікою ПВК “Вагнер”.

За даними “Беларускі Гаюн”, це вже щонайменше 3-тя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.

Спостерігачі вважають, що найманці рухаються в польовий табір у селі Цель, як було в попередні дні.