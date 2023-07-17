Суспільство

Ще одна колона вагерівців прибула до Білорусі

17 Липня 2023 11:39
читать на русском →
білорусь, вагнер

У Білорусі близько 11-ї ранку 17 липня помітили ще одну велику колону найманців російської ПВК “Вагнер”, яка рухалася в напрямку наметового табору в селі Цель.

Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

“У напрямку Осиповичів і табору в с. Цель по трасі М5 від Бобруйська прямо зараз рухається ще одна велика колона найманців ПВК “Вагнер”.

У складі колони щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи Патріот, пікапи, буханки, будівельна техніка, автобуси, фури”. 

Зазначається, що автівки рухаються зі встановленими прапорами РФ і з символікою ПВК “Вагнер”.

За даними “Беларускі Гаюн”, це вже щонайменше 3-тя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня. 

Спостерігачі вважають, що найманці рухаються в польовий табір у селі Цель, як було в попередні дні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
17 Липня 2023 14:55

Британія оголосила про нові санкції у відповідь на примусову депортацію Росією українських дітей

17 Липня 2023 14:29

У Кремлі заявили про припинення дії “зернової угоди”
17 Липня 2023 13:57

На відновлення Кримського мосту піде один-два роки
17 Липня 2023 13:28

“Одеса та Миколаїв знову мають стати російськими регіонами” – росіяни в істериці через вибух на Кримському мосту
17 Липня 2023 13:09

СБУ затримали мешканця Краматорську, який надавав ворогу інформацію про наслідки ракетної атаки

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

усі думки