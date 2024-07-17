Суспільство

Ще двоє дітей повернулись з окупації на підконтрольну територію України  
17 Липня 2024 14:30
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діти, окупація
Ілюстративне фото / Freepik

6-річного Максима і 12-річного Микиту повернули з окупованих територій.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Телеграмі.

«Поверненню 6-річного Максима і 12-річного Микити на підконтрольну Уряду України територію сприяло Мінреінтеграції разом із Громадською спілкою «Українська мережа за права дитини». На початку повномасштабного вторгнення обидва хлопці гостювали у бабусь та дідусів. Максим – у Запорізькій області, Микита — в Луганській. Після окупації вивезти їх одразу не вдалося», – йдеться в повідомленні.

Повернення хлопців стало можливим завдяки проєкту «Шлях додому» у партнерстві з Мінреінтеграції.


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