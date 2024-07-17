Ще двоє дітей повернулись з окупації на підконтрольну територію України  

6-річного Максима і 12-річного Микиту повернули з окупованих територій.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Телеграмі.

«Поверненню 6-річного Максима і 12-річного Микити на підконтрольну Уряду України територію сприяло Мінреінтеграції разом із Громадською спілкою «Українська мережа за права дитини». На початку повномасштабного вторгнення обидва хлопці гостювали у бабусь та дідусів. Максим – у Запорізькій області, Микита — в Луганській. Після окупації вивезти їх одразу не вдалося», – йдеться в повідомленні.

Повернення хлопців стало можливим завдяки проєкту «Шлях додому» у партнерстві з Мінреінтеграції.