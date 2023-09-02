Ще два судна пройшли “зерновим коридором”

Ще два судна успішно пройшли українським тимчасовим «зерновим коридором».

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі X, більш відомою як Twitter.

“Я дякую працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору”, – написав він.