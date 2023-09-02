Економіка

Ще два судна пройшли “зерновим коридором”

2 Вересня 2023 20:32
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зеленський, зерновий коридор

Ще два судна успішно пройшли українським тимчасовим «зерновим коридором».

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі X, більш відомою як Twitter.

“Я дякую працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору”, – написав він.


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