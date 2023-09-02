Ще два судна пройшли “зерновим коридором”

Ще два судна успішно пройшли українським тимчасовим «зерновим коридором».
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі X, більш відомою як Twitter.
“Я дякую працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору”, – написав він.
Ще два судна успішно пройшли нашим тимчасовим «зерновим коридором».— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2023
Україна відновлює справжню свободу судноплавства в Чорному морі. Свобода вимагає рішучості.
Я дякую працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору.
Ми закликаємо союзників…