Ще 70 військовослужбовців ЗСУ навчені роботі з Patriot

У Німеччині завершено підготовку другої групи військовослужбовців Збройних сил України роботі з зенітним ракетним комплексом Patriot. У курсах, які протягом більш як півтора місяця проводили інструктори бундесверу, брали участь понад 70 українських військових, повідомляє DW з посиланням на агентство dpa.

Захист повітряного простору України є основним завданням, наголосив начальник міжнаціонального навчального центру генерал-лейтенант Андреас Марлов під час відвідин військового полігону, де проходила підготовка українців. Він нагадав, що метою російських ракетних атак є об’єкти цивільної інфраструктури України.

Під час візиту Марлова військовослужбовці ЗСУ продемонстрували навички роботи з центром управління вогнем та підготовки пускових установок до дії. Багато українських військових вже мають досвід роботи з іншими комплексами протиповітряної оборони (ППО), зокрема С-300, розробленим за радянських часів. За словами одного з німецьких інструкторів, йдеться про “досвідчених військовослужбовців, які раніше працювали у сфері ППО”.

Андреас Марлов зазначив, що українські військові досягли рівня підготовки, який дозволить їм самостійно працювати із системою Patriot. Зі свого боку представники ЗСУ поділилися з німецькими колегами “тактичними порадами та інформацією, отриманою під час боїв з російською армією – від сухопутних та інженерних військ до протиповітряної оборони”, зазначив генерал. Він додав, що на основі цих даних бундесвер переглядає власні оперативні засади.

Місце навчання українських військових тримається у секреті. Командування, яке координує дії місії військової допомоги Євросоюзу Україні (EUMAM), в рамках якої йде навчання солдатів та офіцерів ЗСУ, дислоковано у місті Штраусберг під Берліном. Бундесвер має намір у взаємодії із закордонними партнерами навчити до кінця поточного року близько 10 тисяч українських військовослужбовців працювати з різними системами озброєння.