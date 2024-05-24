Ще 50 в’язнів були звільнені для служби у ЗСУ

Півсотні засуджених, що відбувають покарання у Райківецькій виправній колонії дозволили проходити військову службу

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницького міськрайонного суду.

Хмельницький міськрайонний суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених, які висловили бажання мобілізуватися до Збройних сил України. Зазначається, що усі клопотання надійшли від ДУ “Райківецька виправна колонія (№78)”.

Розгляд подань відбувався у відкритих судових засіданнях в режимі відеоконференцій, під час яких судді мали змогу поспілкуватися із засудженими.

“Суд встановив обставини написання цих заяв і те, що вони є добровільними. Як розповідали окремі із чоловіків, вони виявляли бажання служити й обороняти країну ще під час розгляду їхніх справ у судах, однак на той час законодавством така можливість ще не була передбачена. Разом із тим, зі слів засуджених у виправній колонії залишається велика кількість осіб, які звільнятися умовно-достроково в такий спосіб не бажають”, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що переважна більшість добровольців – чоловіки молодого віку, засуджені здебільшого за майнові злочини, а саме, крадіжки. Під час судових засідань вони розповідали, що спеціальних навичок для проходження військової служби не мають, однак висловлювали впевненість, що зможуть оволодіти ними досить швидко.

Багато засуджених під час відеоконференцій вказали на те, що через війну загинули їхні рідні та близькі, у тому числі ті, хто брав участь в обороні України, що служить для них додатковою мотивацією.