Ще 14 дітей повернуто з тимчасово окупованих територій

Україні вдалося евакуювати кілька родин із дітьми з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Вік повернутих дітей – від 2,5 місяців до 16 років, повідомив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

“Примусова паспортизація, постійні обшуки осель російськими спецслужбами, щоденний ризик депортації дітей до Росії, погрози відібрання дітей в українських громадян та влаштування в російські родини – щоденне пекло, через яке проходили родини під час російської окупації. Наразі ці жахіття позаду. На всіх дітей очікує перебування в рідній країні без переслідувань та тиску”, – повідомив Єрмак.