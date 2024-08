Ще 14 дітей повернуто з тимчасово окупованих територій

Україні вдалося евакуювати кілька родин із дітьми з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Вік повернутих дітей – від 2,5 місяців до 16 років, повідомив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

“Примусова паспортизація, постійні обшуки осель російськими спецслужбами, щоденний ризик депортації дітей до Росії, погрози відібрання дітей в українських громадян та влаштування в російські родини – щоденне пекло, через яке проходили родини під час російської окупації. Наразі ці жахіття позаду. На всіх дітей очікує перебування в рідній країні без переслідувань та тиску”, – повідомив Єрмак.

14 more children have been returned from the temporarily occupied territories.



As part of the implementation of President of Ukraine’s plan, Bring Kids Back UA, several families with children have been evacuated from the temporarily occupied territories. pic.twitter.com/PvxGZG7wNB