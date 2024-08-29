Суспільство

Ще 14 дітей повернуто з тимчасово окупованих територій
29 Серпня 2024 19:33
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діти, окупація
Повернені з окупації діти / Фото: @AndriyYermak

Україні вдалося евакуювати кілька родин із дітьми з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Вік повернутих дітей – від 2,5 місяців до 16 років, повідомив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

“Примусова паспортизація, постійні обшуки осель російськими спецслужбами, щоденний ризик депортації дітей до Росії, погрози відібрання дітей в українських громадян та влаштування в російські родини – щоденне пекло, через яке проходили родини під час російської окупації. Наразі ці жахіття позаду. На всіх дітей очікує перебування в рідній країні без переслідувань та тиску”, – повідомив Єрмак.


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