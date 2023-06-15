Техно

Ще 10 тисяч операторів БПЛА розпочали навчання

15 Червня 2023 18:18
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Армія дронів

Міністерство цифрової трансформації запустило черговий етап навчання ще 10 тисяч операторів БПЛА.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

“Сьогодні ми запустили новий етап навчання 10 тисячі операторі БПЛА. Ми закінчили перший етап, навчили вже 10 тисяч операторів. Надали грант військовим, щоб вони прийшли в школу і навчилися керувати різними видами дронів”, – заявив віце-прем’єр.

За його словами, 26 шкіл приступили до навчання, програма якого включає, крім іншого, керування літальними апаратами розвідувального типу та бомберами.

Федоров наголосив на важливості навчання якомога більшої кількості професійних операторів, оскільки це й “технологічна війна”. “Сьогодні роль БПЛА безцінна”, – підкреслив він.

Міністр вважає необхідним сьогодні знімати всі блоки для виробництва БПЛА та масштабувати його, а також навчати керуванню дронами максимально ефективно.


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Ще 10 тисяч операторів БПЛА розпочали навчання
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