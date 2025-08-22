Шестирічний українець загинув у ДТП в Італії: хлопчик посмертно стане донором органів

У лікарні італійського міста Падуя помер шестирічний український біженець Владислав, якого разом із матір’ю збив автомобіль. Хлопчик зазнав важких травм та після діагностування смерті мозку його органи вирішили передати пацієнтам, які їх потребують.

Про це повідомляє видання ANSA та Il Mattino di Padova.

За даними італійських ЗМІ, дитина сиділа у кріслі на велосипеді матері, коли їх збив автомобіль на пішохідному переході. Жінка вижила, а хлопчик зазнав найважчих ушкоджень — удар відкинув його на кілька метрів, після чого він упав на асфальт у непритомному стані.

Медики намагалися врятувати Владислава, але його життя підтримували лише апарати. До Падуї має приїхати старший брат хлопчика з Болгарії, аби попрощатися перед тим, як дитину відключать від систем життєзабезпечення.

Родина прибула до Італії з Одеси менше ніж місяця тому, після того як російський обстріл знищив їхній будинок. Українці проживали у центрі для біженців.

Місцева прокуратура відкрила справу про вбивство на дорозі та вивчає записи з камер спостереження для встановлення обставин аварії.