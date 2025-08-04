        Кримінал

        Шестеро людей постраждали у пожежі в готелі “Власта” у Львові

        Галина Шподарева
        4 Серпня 2025 15:17
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        У Львові ліквідували пожежу в готелі / Фото: ДСНС
        У Львові ліквідували пожежу в готелі / Фото: ДСНС

        4 серпня о 12:23 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в будівлі готелю на вулиці Клепарівській у Львові. Вогнеборці врятували 11 людей. Госпіталізовані шестеро постраждалих.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області.

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        “На момент прибуття вогнеборців з верхніх поверхів вибивався густий чорний дим. Ситуацію ускладнювало сильне задимлення приміщень, що ускладнювало пошук осередку займання та евакуацію людей. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору”, — розповіли рятувальники.

        Із задимленої будівлі вогнеборці вивели на свіже повітря 11 людей у рятувальних пристроях. Шістьох людей госпіталізували до медичних закладів. 

        О 13:04 вогнеборці локалізували пожежу та о 13:26 ліквідували. До гасіння залучили 70 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки. Причини та обставини виникнення загоряння встановлюють правоохоронці.

        Гасіння пожежі у львівському готелі / Фото: ДСНС

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