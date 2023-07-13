Шершень: касетні боєприпаси застосовуватимуться лише для деокупації територій

У лавах Сил оборони запевняють, що касетні боєприпаси, які отримала Україна, будуть використані лише для прориву оборони противника з метою деокупації територій і не будуть застосовані в густонаселених пунктах.

Про це заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі “Радіо Свобода“

Шершень нагадав, що командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський підтвердив, що ЗСУ вже отримала касетні боєприпаси, але зробив “важливе зауваження”.

“Командувач зазначив, що касетні боєприпаси будуть використовуватись виключно у правовому полі, тільки для деокупації наших територій.

Ці боєприпаси не будуть використовуватись на території Росії, ми не будемо використовувати касетні боєприпаси у містах чи на густонаселених територіях”.

Шершень додав, що після використання цих боєприпасів території маркуватимуться й додатково розміновуватимуться.

“Касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки на тих ділянках, де зосереджені російські військові, для прориву оборони противника”.