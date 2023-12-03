Політика

Шеф Пентагону: США не дозволять перемогти Росії в Україні

3 Грудня 2023 08:47
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війна, сша

Сполучені Штати не допустять перемоги Росії у конфлікті в Україні та націлені допомагати Києву постачанням військової допомоги, про це заявив шеф Пентагону Ллойд Остін під час виступу на Форумі національної оборони імені Рейгана.

Як уточнив американський міністр оборони, Вашингтон не дозволить перемогти Росії в Україні, а палестинському руху ХАМАС у конфлікті проти Ізраїлю.

“Ми також не дозволимо нашим ворогам розділити або послабити нас”, – заявив він.

Глава Пентагону додав, що США здатні виконувати свої зобов’язання перед союзниками та спрямовувати допомогу і Ізраїлю, і Україні. Він вважає, що широкомасштабна агресія Росії проти сусідньої держави є «викликом для союзників НАТО».

“Ми не можемо дозволити собі залишитися осторонь”, – висловився він.


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Шеф Пентагону: США не дозволять перемогти Росії в Україні
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